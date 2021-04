Vlahovic si è conquistato la Serie A: il piano di Commisso per tenerlo alla Fiorentina

Ci vuole personalità per sbloccare un Fiorentina-Juventus con un rigore calciato alla Panenka, o col cucchiaio per utilizzare un termine più vicino a noi. Dusan Vlahovic ne ha da vendere, tanto da permettersi il lusso di un rischio così grande, contro un avversario del genere e di fronte agli occhi di quel Pirlo che, quando giocava, era tra i massimi specialisti della disciplina. Sono 17 i gol segnati dal serbo in questa Serie A e un punto in più portato in dote a una Fiorentina che senza di lui oggi chissà dove sarebbe. Il presente invece racconta di un altro passettino - nonostante dietro il Cagliari stia risalendo con forza la corrente - verso la salvezza viola e della necessità, quella percepita dal presidente Commisso, di tenere a tutti i costi il suo talento più splendente in chiave futura. Il problema è rappresentato dalla concorrenza, in prima fila Roma e Borussia Dortmund, e dalle richieste dell'entourage di Vlahovic, che vuole 3 milioni di euro a stagione per firmare un nuovo accordo. Le intenzioni di Commisso sarebbero quelle di non andare troppo oltre i 2 milioni, magari aggiungendo al centravanti (che oggi percepisce 800mila euro) ciò che potrebbe risparmiare dall'addio (o anche da un nuovo contratto ridotto) a Ribery, e la promessa di costruire nel prossimo futuro una squadra più competitiva, a partire dalla guida tecnica che, praticamente si attende solo la matematica salvezza, dovrebbe essere Gattuso. Basterà? Ancora è difficile comprenderlo, le negoziazioni si accenderanno a partire dal termine del campionato, ma Commisso pare avere le idee chiare sulle prossime mosse. Troverà pure d'accordo il suo giovane cannoniere?