Vlasic vuole il Milan: un grande salto, come quelli della sorella campionessa di atletica

In Russia danno già per fatto il passaggio di Nikola Vlasic al Milan per 25 milioni di euro. La realtà, però, sembra essere diversa dalla narrazione sovietica: i rossoneri vorrebbero il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, mentre il CSKA per ora non intende abbassare la sua richiesta di 30 milioni di euro. Ma il giocatore di 23 anni sembra aver tutta l'intenzione di forzare la mano per trasferirsi in Italia e questo potrebbe agevolare il compito di Maldini e Massara. In ogni caso, tra le due società non ci sono ancora stati contatti concreti, ma a Mosca c'è grande fibrillazione. Il Milan ha fretta di sostituire Calhanoglu, anche se mantiene la sua linea: spendere poco, spendere bene.

Fratello d'arte - Vlasic, riporta La Gazzetta dello Sport, aveva già provato il grande salto nel 2017, quando l'Everton lo acquistò per 20 milioni dall'Hajduk Spalato, ma le cose non andarono bene: a 19 anni non riuscì a trovare spazio e imporsi, così decise di trasferirsi in Russia. E a proposito di "salti", la rosea ricorda il legame con una grande campionessa dell'atletica: Nikola è il fratello di Blanka Vlasic, due volte campionessa mondiale nel salto in alto e due volte sul podio olimpico.