Vocalelli (Gazzetta): "Paratici, bilancio positivo. Ma illusorio poter fare a meno di Marotta"

Alessandro Vocalelli, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, analizza così il viavai dirigenziale in casa Juve, che ieri ha sancito la separazione con Paratici: "Il bilancio di Fabio Paratici è stato però più che positivo, perché undici anni di Juve hanno consegnato a lui un posto importante nel club e alla Juve una serie di intuizioni fondamentali, in alcuni casi addirittura geniali. Paratici chiude con 19 trofei, 9 scudetti, condivisi naturalmente con tutti quelli che hanno lavorato e collaborato a un periodo senza precedenti nella storia del calcio mondiale. Ma, a livello individuale, può vantare una serie di colpi che lo hanno fatto crescere nell’immaginario del calcio e nelle gerarchie bianconere. Da coordinatore dell’area a tecnica a direttore sportivo, fino a posizioni assolutamente apicali. Conquistate con la sua capacità di conoscere i calciatori e di riconoscerne le qualità, anche fuori dal campo. Dagli arrivi di Pirlo e Pogba, all’acquisto di Tevez, a un colpo inimmaginabile come quello di Cristiano Ronaldo. Un regalo alla Juve e al calcio italiano, di cui tutti - ma proprio tutti - dovrebbero essergli riconoscenti. Per aver riportato il calcio italiano al centro dell’attenzione, anche mediatica. Un’ascesa così travolgente da convincerlo - così come tutta la Juve - di poter fare a meno di un equilibratore fantastico, di progetti e umori, come Marotta. Questa sì, un’illusione. Perché - c’è da crederci, detto da Michael Jordan - con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra che si vincono i campionati".