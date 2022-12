Vocalelli: "Nel ribaltone Juve, Allegri diventerà qualcosa in più di un semplice tecnico"

Nel suo commento sulla situazione della Juventus alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli si sofferma particolarmente sul nuovo ruolo che dovrà ricoprire Massimiliano Allegri: "Ecco perché fa sensazione che - con la “benedizione” di John Elkann - tocchi adesso a Max Allegri una funzione in controtendenza netta. All’interno di una dirigenza che dovrà occuparsi, in primo luogo, di controllare i numeri, affrontare le situazioni più spinose, riportare in fretta stabilità e prospettive soprattutto finanziarie. Con il merito sportivo - che non vuol dire banalmente occuparsi di mercato - nelle mani del suo tecnico. E non c’è mai stato, nella lunga e scintillante storia bianconera, un ruolo così predominante e pieno di significati. Ad Allegri non toccherà soltanto il compito - cosa che peraltro ha già cominciato a fare - di rasserenare i giocatori. Allegri avrà anche l’incarico di essere rappresentativo. Non soltanto delle proprie idee calcistiche - smettendo di partecipare a quel dibattito quasi surreale sulla bellezza del suo gioco - ma soprattutto di istanze più complesse e più profonde. Dalle scelte prettamente tecniche ai rapporti con l’esterno; dal confronto con gli avversari alle relazioni con gli arbitri. Insomma, un manager davvero a tutto tondo".