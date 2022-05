Volata scudetto, Collovati: "Per il Milan credo che passi tutto o quasi dalla gara di Verona"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati parla così della volata scudetto che a tre giornate dal termine vede un testa a testa tra Milan e Inter: "Dico Milan, al 55 per cento. I due punti di vantaggio, che diventano tre con lo scontro diretto a favore, sono un capitale che può far fruttare lo scudetto. L’Inter dovrà soffrire a Cagliari. Per il Milan credo che passi tutto o quasi da Verona, anche perché ho visto un’Atalanta in calo. Se i rossoneri vincessero al Bentegodi, da quel 55 per cento di possibilità scudetto saliremmo al 90...".