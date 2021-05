Voto positivo per il Milan? Pioli: "No, le valutazioni si fanno alla fine. Domani conta troppo"

90 minuti per il Milan per conquistare la Champions League. A prescindere dall’esito della gara, il tecnico Stefano Pioli se la sente di dare un voto ultra-positivo ai suoi? “No, perché le valutazioni si fanno alla fine. Nella partita di domani c’è tanto, c’è troppo. I voti li faremo voi, ma le valutazioni si fanno a fine campionato. Non conta niente dove siamo oggi: meritatamente siamo terzi in classifica e quindi saremmo in Champions. Ma conterà quello che succederà domani sera”.

