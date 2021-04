Wagner Ribeiro spiega il flop di Gabigol all'Inter: "Zanetti e Icardi erano gelosi di lui"

vedi letture

Perché Gabriel Barbosa non ha funzionato nell'Inter? E' tornato a parlarne, nel corso di una intervista rilasciata a 'UOL Esporte', il suo procuratore Wagner Ribeiro. "Come poteva funzionare senza giocare?", ha detto Ribeiro che poi ha accusato la 'cricca' argentina, quella che l'ha messo subito ai margini. "È arrivato all'Inter e hanno fatto una grande festa in un teatro, tutti in cravatta nera. Una festa molto più grande di quella che ci fu per Kaká. Ciò ha causato gelosia in Zanetti e in Icardi, allora capitano della squadra: i due argentini erano gelosi di lui. Così fu spedito in Portogallo senza esser scelto e quindi è tornato al Santos, dove ha vinto il titolo di capocannoniere del Brasileirão. Poi s'è ripetuto anche al Flamengo..."