Werner stavolta trascina il Chelsea: 1-0 sul Real all'intervallo. Tuchel a 45' dalla finale

Il Chelsea è a 45 minuti dalla terza finale di Champions League della sua storia. I Blues chiudono in vantaggio per 1-0 il primo tempo della sfida contro il Real Madrid, grazie al marcatore che non ti aspetti. Decide, per ora, il gol di Timo Werner: disastroso all’andata e a secco da sette gare in Europa, il centravanti tedesco sblocca la semifinale alla mezz’ora, ribadendo in rete la palla finita sulla traversa dopo un delizioso pallonetto del connazionale Havertz, a sua volta innescato da una clamorosa azione offensiva del solito motorino Kanté.

UN OFFSIDE, DUE VOLTE PRODIGIOSO MENDY - Lo stesso Werner aveva già segnato in questa partita, al 18’, ma la rete non era stata convalidata per la posizione di fuorigioco sul cross di Chilwell (male Militao nell’occasione). Provvidenziale per gli inglesi di Tuchel il portiere Mendy: appena prima del vantaggio del Chelsea, l’estremo difensore aveva detto no a un gran tiro da fuori di Benzema, per poi ripetersi sempre sul numero 9 appena superata la mezz’ora. Male, nel complesso, il Real, pericoloso sì ma solo appoggiandosi al francese e dietro ballerino in più di un’occasione. Ma c’è un secondo tempo ancora da giocare.