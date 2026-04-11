Zaniolo di prepotenza per Atta e autogol di Bartesaghi: Udinese avanti sul campo del Milan
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L’Udinese sta conducendo in casa del Milan, 0-1 sul tabellone luminoso di San Siro con gol ospite che è autorete di Davide Bartesaghi, su cross di Arthur Atta al termine di una bella ripartenza.
Contropiede condotto da Zaniolo, che si fa tutto il campo palla al piede e, arrivato poco fuori dall’area, alza la testa per allargare a destra su Atta: il francese va al cross, la palla sbatte su Bartesaghi e assume una traiettoria che beffa Maignan e manda sotto il Milan.
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