Zaniolo, ieri la visita al ginocchio: il rientro in campo slitta di 3-4 settimane. Addio Europeo?

Ultimissime sulle condizioni di Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma ieri ha effettuato una visita in Austria dal prof. Fink, che lo ha operato e seguito nel percorso di riabilitazione. Il ginocchio sta bene, ma manca ancora un 10% di forza rispetto all'altra gamba, per un rallentamento dovuto ai giorni in cui è stato fermo a causa del contagio Covid. In questi giorni, Zaniolo riprenderà comunque a lavorare con la Primavera anche se il ritorno in campo slitta di 3-4 settimane. Può tornare al massimo per le ultime due di campionato. Con risvolti incerti per l'Europeo: la sua presenza, ad oggi, è praticamente impossibile.