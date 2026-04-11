Zaniolo pennella ancora, stavolta per Ekkelenkamp. E il Milan è sotto 0-2 con l'Udinese
TUTTO mercato WEB
Raddoppio dell’Udinese, 0-2 a San Siro al 37’ con la firma di Jurgen Ekkelenkamp. Grande difficoltà per il Milan, adesso sotto di due reti. Ancora una volta c’è lo zampino di un incontenibile Nicolò Zaniolo, che genera l’assist per il colpo di testa del compagno con un preciso cross da destra.
Gol numero 5 in questa edizione di Serie A per Ekkelenkamp, abile a prendere il tempo a De Winter sullo stacco e a battere Maignan. Sull’ennesima discesa di uno scatenato Zaniolo, che firma invece il suo 6° assist in questo campionato, quello della sua rinascita.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"