Zaniolo: "Primo gol con la Roma un giorno bellissimo. Totti? Rivedo i suoi video, è una leggenda"

Intervistato da cinque bambini nel corso dell’iniziativa AS Roma Junior Reporter, Nicolò Zaniolo ha parlato anche delle sensazioni provate nel giorno del suo primo gol in giallorosso: "È stata un’incredibile emozione, poi lo stadio che esulta e urla il tuo nome, è una cosa che aspettavo da quando avevo la vostra età. È stato un giorno bellissimo. Cosa penso di Totti? È una leggenda, è un campione, è l’idolo dei tifosi romanisti e non solo. Provo solo tanta ammirazione per lui, vedo i suoi video ogni tanto, è veramente forte".