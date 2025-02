TMW Zaniolo riparte dalla Fiorentina. Le immagini delle visite mediche e le cifre dell'affare

Dopo Cher Ndour, la Fiorentina a distanza di poche ore si regala anche Nicolò Zaniolo. Il trequartista ex Roma, che nella prima parte di stagione ha giocato con la maglia dell'Atalanta, è infatti arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche (nelle immagini di TMW, ndr). In mattinata c'è stato lo scambio di documenti tra il club viola e il Galatasaray, poi il via libera per effettuare le visite e la firma sul nuovo contratto.

Zaniolo alla Fiorentina, le cifre

Fiorentina e Galatasaray nelle scorse ore hanno raggiunto l'accordo sulla base del prestito oneroso con diritto, un diritto che poi diventerà obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze in stagione con la Fiorentina. Zaniolo torna dunque in viola dopo l'esperienza dieci anni fa nelle giovanili: dopo l'Entella si il giocatore si è trasferito all'Inter per poi andare alla Roma, coi giallorossi ha conquistato la Conference League prima della cessione al Galatasaray. Breve parentesi anche in Premier League, all'Aston Villa, tra infortuni e problemi.

Anche Cher Ndour è viola. Il centrocampista classe 2004 è arrivato in città stamani e si è recato all'Istituto Medico Fanfani per le consuete visite mediche propedeutiche alla firma. Il calciatore di proprietà del PSG è arrivato verso le dieci in aereo a Roma da Istanbul, dove ha giocato finora in prestito al Besiktas.

Le cifre dell'operazione Ndour-Fiorentina

Il talento classe 2004, secondo quanto raccolto da TMW, si trasferisce in maglia gigliata per 5 milioni di euro col 50% sulla futura rivendita del suo cartellino a favore del club parigino. Prima avventura in Serie A per il bresciano cresciuto nei settori giovanili di Brescia e Atalanta, prima di volare in Portogallo e firmare col Benfica (2020). Da lì, poi, come detto le esperienze con PSG, Braga e Besiktas.