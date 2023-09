Zazzaroni boccia il mercato dell'Inter: "Pavard pagato troppo, Calha non ha un cambio"

vedi letture

Benjamin Pavard contro l'Empoli ha giocato la sua seconda partita da titolare di fila con l'Inter, dopo il debutto di mercoledì nella trasferta di Champions a San Sebastian, ed è stato uno dei più positivi fra le fila nerazzurre. Non tutti, però, sono convinti del suo acquisto. Ai microfoni di Pressing, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così del difensore francese e del mercato estivo della squadra nerazzurra: "L'Inter in estate ha fatto quello che ha potuto, ha dovuto vendere per acquistare ma c'è chi non ha fatto proprio nulla. Poi ha preso Pavard per una cifra iperbolica, secondo me, rispetto a quello che vale.

Oggi non è tanto più forte lei ma sono tanto più deboli le altre. Se mi piace Pavard? Poco, poco, poco. Calhanoglu poi non ha un cambio".