Zenga amaro: "Il Verona prende Di Francesco e tutti parlano di Giampaolo. E io?"

Walter Zenga vorrebbe tornare ad allenare in Serie A, ma le chiamate latitano. Intervistato da Libero, l'ex portiere ha rivelato di non apprezzare il modo in cui il calcio italiano lo ha dimenticato: “Come sto? Decisamente male - l'ammissione -. Come faccio a star bene quando vedo che il Verona prende Di Francesco, che Giampaolo è sulla bocca di tutti, che la Gazzetta nomina Stankovic come miglior "italiano" all'estero o cita Bergodi e Mangia, grandi ex allenatori del Craiova in Romania. E io? Sto per prendere una decisione importante”, ha concluso l’Uomo Ragno.