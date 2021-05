Zhang non esonererà Conte, il tecnico non si dimetterà: in casa Inter è partita a scacchi

vedi letture

Il Corriere della Sera fa il punto su presente e futuro di Antonio Conte e spiega che tra l'allenatore e Steven Zhang sta andando in scena una vera e propria partita a scacchi. Sabato il summit con Antonello e Marotta, il numero uno cinese non c'era. Adesso il club pensa che l'allenatore, già a conoscenza della necessità economica di sacrificare un big, e i nomi sono quelli dei due in scadenza come Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, a dover comunicare le proprie intenzioni. Conte non vuole dimettersi e Zhang di esonerarlo: sarà stallo o troveranno accordo per risolvere il contratto in caso di mancata intesa per proseguire insieme?