"Zidane ha il calcio nel DNA". Gasp chiama, Zizou risponde: "Ha fatto grandi cose, mi piace"

"Se dovesse giocare sarei molto preoccupato. Fortuna che rimarrà in panchina. Quello che ho visto fare a lui l'ho visto fare a poco". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Real Madrid, ha speso parole di elogio per l'allenatore dei Blancos Zinedine Zidane. I due si conoscono dai tempi della Juventus: "Quando lui giocava nella Juve io ero nella Primavera, spesso andavo a vedere i suoi allenamenti. Ha fatto alcuni anni a Torino, faccio fatica a identificarlo con altri. Poi da allenatore ha continuato a vincere, lo ha fatto sin da subito, vuole dire che ha il calcio nel DNA. Ha confermato di essere un grande".

Puntuale, poche ore più tardi, la risposta di Zizou: "Meno male che non gioco io, sono cotto. Gasperini ha fatto un ottimo lavoro, lui allenava la Primavera quando io ero alla Juventus. Ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto delle grandi cose qui. Mi piace come allenatore". Un bell'attestato di stima per Gasperini da parte di un tecnico così giovane, ma già così vincente.