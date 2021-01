Zirkzee e il Parma, ci siamo: è atteso in città già nella serata di oggi

Il Parma ha di fatto concluso la trattativa per Joshua Zirkzee: il classe 2001 è atteso già stasera in città per le visite mediche. Affare già definito e documenti scambiati: prestito con diritto di riscatto con percentuale per la futura rivendita.