Zola: "Sarri giusto per la Roma. Cagliari, ti sei guadagnato una seconda possibilità"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport, Gianfranco Zola ha parlato di tanti temi legati all'attualità iniziando la sua analisi dal pesante ko della Roma contro il Manchester United: "C'è una differenza importante fra le due squadre, ma non di quelle proporzioni. La Roma ha giocato un buon primo tempo, poi ha subito troppo e ha pagato a carissimo prezzo degli errori difensivi. Lo United, dopo il City, è la squadra che attacca meglio in Inghilterra. Il rigore poi l'ha visto solo l'arbitro, quel fattore ha inciso anche se la differenza in qualche modo si è vista".

Il calcio italiano cosa deve fare per avvicinarsi a quello inglese? "Il calcio italiano è in ripresa, molte più squadre cercano di arrivare al risultato attraverso il gioco. Anche squadre non di prima fascia, questo è un vantaggio che alla lunga porterà risultati. La Premier oggi è in vantaggio, è partita prima e hanno maggiore ricchezza, quindi giocatori e allenatori importanti".

Il Napoli di Gattuso? "Il Napoli di Gattuso è simile al suo Milan. E' partito bene, poi ha avuto un calo e si è ripreso alla grandissima. Nel periodo di crisi si è arrivati a delle incomprensioni con la società, ma ora il suo lavoro sta venendo fuori e c'è grandissima qualità. Vedo coesione, il giudizio è positivo".

Credo alla salvezza del Cagliari? "Se me l'avessero chiesto 3-4 settimane fa avrei detto che era impossibile. Ma questa è la bellezza del calcio. Sono stati bravi, si sono guadagnati un'altra possibilità. E' ancora lunga, ma il loro destino ora non dipende solo dagli altri e ne sono contentissimo".

Sarri nome giusto per rilanciare il progetto Roma? "E' un allenatore preparato e può essere l'allenatore giusto per molte squadre, incluso la Roma. Le esperienze lo hanno fatto crescere, dire che Sarri abbia le credenziali giuste è scontato. Non so se succederà, ma è un allenatore con grandi qualità".

Il rendimento immediato di Tuchel al Chelsea? "Ha trovato condizioni ideali per lavorare, a quanto ho saputo non le aveva al PSG che è una squadra diversa. Lì dovevi gestire più che allenare. Al Chelsea si è trovato in una situazione ideale, poi la squadra in quel momento aveva bisogno di questo. Lampard ha fatto un ottimo lavoro il primo anno, quest'anno ha avuto qualche incomprensione con alcuni giocatori e gli è costato caro. Tuchel ha capito tutto e lo ha capito subito. Ha dato poche indicazioni, il talento c'è sempre stato, lui ha solo aggiunto equilibrio difensivo. La difesa a 3 in questo senso è stata importante, ha messo nei posti giusti i giocatori giusti".