Abascal può definitivamente lasciare l'Ascoli: il tecnico della Primavera verso le dimissioni

La notizia era stata lanciata giorni fa da mondoprimavera.com, oggi torna alla ribalta grazie il Corriere Adriatico: Guillermo Abascal può definitivamente lasciare l'Ascoli.

Il tecnico lo scorso anno ha traghettato la prima squadra in campionato tra un cambio e l'altro in panchina, ma dopo l'arrivo di Davide Dionigi fu nuovamente dirottato al timone della formazione Primavera: ma l'avventura in bianconero dello spagnolo pare giunta al termine. L'allenatore, non concorde con alcune decisione circa la gestione del settore giovanile, starebbe pensando di rassegnare le proprie dimissioni. Già pronto, stando a quanto riportato dal quotidiano prima citato, il sostituto: arriverebbe infatti Nico Stallone, attualmente assessore allo Sport del comune marchigiano, che in passato ha già allenato la Primavera oltre a essere stato il responsabile del settore giovanile.