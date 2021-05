Ag. Saric: "Ascoli piazza giusta per la sua crescita. Sta bene qui e vuole restare"

vedi letture

Il procuratore Aldo Preite ha aperto alla permanenza ad Ascoli del centrocampista Dario Saric in un’intervista rilasciata a Picenotime.it: “È stato un protagonista della stagione, ha rivestito più ruoli in mezzo al campo mostrando continuità di rendimento. Ha un’attitudine al lavoro esemplare, è un professionista molto serio, ha mangiato tanta polvere e non ha mai mollato e secondo me è già pronto anche per giocare in Serie A. - continua Preite – La scorsa estate avevamo due-tre club di Serie B interessati a Dario, ma eravamo convinti che Ascoli fosse la piazza giusta per la sua crescita, qui hanno creduto fortemente nelle sue qualità accelerando l’operazione e chiudendola con un investimento economico importante e lungimirante in piena pandemia. Dario sta bene ad Ascoli e vorrebbe rimanere perché questa piazza lo ha fatto sentire un giocatore vero e ha sempre apprezzato il calore e la passione della gente ascolana”.