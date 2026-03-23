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Ancora un esonero in Serie B: Rubinacci verso l'addio alla Reggiana dopo nove gare
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È durata circa un mese e mezzo l’avventura di Lorenzo Rubinacci sulla panchina della Reggiana. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti il club emiliano ha deciso di cambiare nuovamente allenatore ed esonerare il tecnico che aveva preso il posto di Davide Dionigi a inizio febbraio.
Rubinacci paga lo scarso rendimento della squadra – due vittorie, tre pareggi e 4 sconfitte – e una media di un punto a partita che ha fatto ulteriormente precipitare in classifica la Reggiana che attualmente si trova al penultimo posto in classifica con 30 punti.
Rubinacci è il terzo allenatore che salta dopo il fine settimana in Serie B dopo Matteo Andreoletti al Padova e Roberto Donadoni allo Spezia.
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