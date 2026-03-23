Reggiana, sollevato dall'incarico Lorenzo Rubinacci. Arriva Pierpaolo Bisoli
Arriva l'ufficialità dell'esonero del tecnico della Reggiana. Ecco la nota del club emiliano:
AC Reggiana comunica di avere sollevato Lorenzo Rubinacci dalla guida tecnica della Prima Squadra. Insieme all'allenatore, sono stati esonerati dai rispettivi incarichi Massimo Lo Monaco, Simone Greco e Federico Soldano.
AC Reggiana comunica di avere affidato a Pierpaolo Bisoli l’incarico di allenatore della Prima Squadra.
Il tecnico emiliano ha firmato un accordo che lo lega al Club granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo
automatico al raggiungimento della salvezza.
Faranno parte dello staff tecnico anche il vice allenatore Giuseppe Angelini e il match analyst Davide
Bisoli, che lavoreranno con il preparatore atletico Paolo Artico e l’allenatore dei portieri Raffaele
Clemente.