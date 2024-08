Ufficiale Ascoli, altro colpo in entrato: dal Bari arriva l'attaccante Achik

Dopo il portiere Livieri, l'Ascoli ha piazzato un altro colpo in entrata pescando ancora dalla Serie B. Dal Bari arriva infatti in prestito il giovane attaccante Achik. Questo il comunicato dei marchigiani:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Bari a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive di Ismail Achik.

Marocchino di Casablanca, è nato il 30 luglio 2000, è un esterno offensivo, reduce dalla stagione in B col Bari, con cui è sceso in campo 23 volte, mettendo a segno un gol. Nella sua giovane carriera da annoverare i tre anni con l’Audace Cerignola, squadra con cui ha vinto nella s.s. 2021/22 il campionato di Serie D, realizzando 6 gol e 9 assist. L’anno seguente contribuisce con 10 gol e 7 assist in 41 partite all’ottima stagione in C dei pugliesi.

L’Ascoli Calcio dà il benvenuto ad Achik, che vestirà la maglia bianconera n. 70".