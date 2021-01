Ascoli-Brescia, le formazioni ufficiali: panchina per Donnarumma. Titolare Dionisi

vedi letture

Si alza il sipario sul "Del Duca" di Ascoli, dove la formazione di casa, l'Ascoli appunto, affronterà il Brescia in occasione della 20^ giornata del campionato di B.

Nella formazione ospite, spicca la panchina per Donnarumma, al quale viene preferito Ragusa in coppia con Aye, mentre sul fronte locale non ci sono particolari scossoni: in mediana spazio a Eramo, che vince il ballottaggio con Danzi, mentre sulla trequarti spazio a Sabiri piuttosto che a Bidaoui. Dionisi dal 1'.

Le formazioni ufficiali:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Eramo, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Bajic

BRESCIA (3-4-1-2): Joronen; Papetti, Mateju, Mangraviti; Karacic, Bisoli, Van de Looi, Martella; Jagiello; Ragusa, Ayè.