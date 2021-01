Ascoli-Chievo 0-0, le pagelle: Brosco monumentale, Mogos pericoloso

Queste le valutazioni di Ascoli-Chievo: gara terminata 0-0.

ASCOLI-CHIEVO 0-0

ASCOLI

Leali 6 – Primo tempo da spettatore non pagante, senza né parate impegnative né uscite ad anticipare gli attaccanti avversari. Nella ripresa si fa notare poco prima del fischio finale, con una respinta su tentativo dalla distanza di Mogos.

Pucino 6,5 – Gara prevalentemente difensiva, in cui riesce a contenere bene le avanzate di Renzetti. Nella ripresa cresce anche sul piano dell’intraprendenza offensiva.

Brosco 7 – Il migliore in campo dell’Ascoli, per la puntualità e la precisione con cui anticipa gli attaccanti avversari. Non cala di lucidità nel corso dei 90 minuti.

Quaranta 6,5 – Con una buona prova sul piano dell’attenzione nella protezione dell’area di rigore, contribuisce a non far arrivare pericoli dalle parti di Leali.

Kragl 6,5 – Ingaggia un bel duello con Mogos, contenendolo quando spinge per poi farsi vedere anche in avanti. Prosegue la sua ottima prova anche dopo l’intervallo.

Gerbo 6 – Interpreta il suo ruolo di mezzala in modo prettamente offensivo, con diversi inserimenti conditi da qualche conclusione verso la porta. (Dal 58’ Eramo 6 – Rispetto al compagno di reparto, gioca maggiormente nella zona nevralgica del campo)

Buchel 6,5 – Agisce da schermo davanti alla difesa, calamitando tutti i palloni e facendo ripartire con discreta precisione l’azione.

Saric 6 – Si allarga in più occasioni sulla sinistra, mettendo in mezzo qualche pallone invitante per gli attaccanti bianconeri e provando anche la conclusione.

Cangiano 6,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo, dando una mano al centrocampo in fase di non possesso e cerando diversi pericoli alla difesa clivense. (Dal 73’ Chiricò 6 – Il più intraprendente sul piano offensivo in maglia bianconera nella parte finale del match)

Tupta 5,5 – Si muove molto, ma difficilmente riesce a risultare pericoloso negli ultimi metri. (Dal 58’ Bidaoui 5,5 – Esordio complicato per l’ex Spezia, che fatica ad emergere negli ultimi metri)

Bajic 6 – Sua la palla gol principale del primo tempo, con un diagonale respinto con i piedi da Semper. Non riesce poi a rendersi nuovamente pericoloso. (Dal 73’ Simeri 6 – Poche palle giocabili, in un finale di gara equilibrato come il resto dei 90 minuti)

CHIEVO

Semper 6,5 – In un primo tempo molto equilibrato, ha un grande peso la sua parata nei primi minuti sul tentativo di Bajic. Si tratta del maggior pericolo che corre nel corso della gara.

Mogos 6,5 – Parte soffrendo la fisicità di Kragl, ma cresce con il passare dei minuti. Suo l’unico tiro in porta del Chievo in tutta la sfida.

Leverbe 6 – Alterna qualche leggerezza difensiva ad alcune ottime chiusure che evitano potenziali pericoli a Semper.

Gigliotti 6 – Primo tempo grintoso, ma condizionato da un giallo per simulazione dopo una caduta nell’area avversaria.

Renzetti 5,5 – Rispetto ad altre partite si fa notare maggiormente in fase difensiva, fornendo però un contributo decisamente scarno sul piano delle discese sulla sinistra.

Ciciretti 5,5 – Fatica ad accendersi sul settore destro, sia negli ultimi metri che in generale sul piano delle giocate di qualità. Cresce ad inizio ripresa, ma non è certo la sua gara. (Dall’80’ Bertagnoli s.v.)

Palmiero 5,5 – Non imposta l’azione con la solita precisione, soffrendo la pressione dei centrocampisti avversari. Leggermente meglio nel secondo tempo.

Obi 6 – Fa sentire la sua presenza in fase d’interdizione, ma quando deve impostar non riesce a dare qualità e precisione alla manovra. (Dal 61’ Viviani 6 – Dà sostanza alla mediana gialloblù, ma si inserisce poco in avanti)

Canotto 5,5 – Qualche spunto sulla sinistra da parte dell’ex Juve Stabia, ma senza particolare pericolosità. (Dal 46’ Garritano 6 – Nella ripresa è tra i giocatori clivensi che provano maggiormente a creare pericoli in avanti)

Fabbro 6 – Lotta su tutti i palloni con la solita grinta, facendo il suo sul piano del lavoro sporco per la squadra. (Dal 61’ De Luca 5,5 – Non aumenta di molto la pericolosità offensiva del Chievo)

Margiotta 5,5 – Primo tempo molto difficoltoso, con pochi palloni giocabili e nessuna occasione da gol. (Dal 77’ Giaccherini s.v.)