Ascoli-Cittadella 2-0, le pagelle: Brosco annulla Beretta. Dionisi trascinatore

Ascoli-Cittadella 2-0

Marcatori: 39' Buchel, 45'+4' Bajic.

ASCOLI

Leali 6 - Compie una bella parata su Branca, poi viene sollecitato di rado dal Cittadella.

Pucino 6 - Esegue un lavoro prettamente difensivo, senza mai accennare una sovrapposizione. Ad inizio commette qualche sbavatura, poi prende le misure e porta a casa una sufficienza.

Brosco 7 - Regge alla grande il confronto con la fisicità di Tsadjout e Beretta. Prestazione efficace e di personalità: un muro praticamente insuperabile.

Avlonitis 6.5 - Meno appariscente rispetto a Brosco, ma comunque scrupoloso in marcatura. Se Tsadjout e Beretta vengono quasi anestetizzati, parte del merito è anche suo.

Kragl 6.5 - Ha buona gamba sulla sinistra, e lo dimostra dopo pochi minuti provando una conclusione dalla lunga distanza. Non fa mancare il proprio apporto alla manovra, proponendosi di continuo e sfornando un buon numero di traversoni.

Šarić 6 - Disputa una mezzora circa di corsa e quantità, macchiata da qualche incertezza tecnica. Esce precocemente dal campo a causa di un problema muscolare. (Dal 33' Eramo 6 - Si cala bene nella partita, lavorando sodo in entrambe le fasi).

Buchel 6.5 - Apre le marcature in maniera piuttosto fortunosa, con un tiro dalla distanza deviato da Vita che mette fuori causa Maniero. Per il resto, fa un buon filtro a centrocampo giocando di astuzia e intelligenza. (Dall'89' Mosti s.v.).

Caligara 6.5 - È intenso e dinamico in mediana: fa legna in mezzo al campo senza trascurare i propri compiti offensivi, sempre pronto a dare il là al contropiede bianconero.

Sabiri 6 - Non sale in cattedra come a Reggio Calabria: si rende protagonista di qualche assolo, ma quest'oggi predilige l'ultimo passaggio per il compagno. Meno individualista, più a disposizione del collettivo.

Dionisi 7 - Prestazione da trascinatore quella del 33enne di Rieti: lavora tanto per la squadra, facendo da collante tra centrocampo e attacco. In più, confeziona uno splendido assist per Bajic. Gli manca solo il gol, che sfiora in più circostanze.

Bajic 6.5 - Terribilmente concreto l'attaccante bosniaco: dopo un avvio abbastanza anonimo, converte in gol la prima occasione del suo match. Finale di campionato da vero protagonista. (Dal 72' Bidaoui s.v.).

CITTADELLA

Maniero 6.5 - Tiene a galla i veneti con alcuni interventi fondamentali, soprattutto sul risultato di 2-0.

Vita 6 - Non fa mancare la spinta sulla fascia destra, anche a costo di inciampare in qualche svarione. Il gol di Buchel, in cui si rivela decisivo una sua deviazione, gli toglie qualche certezza.

Perticone 6 - Inizia la partita con il piglio giusto: impeccabile nel posizionamento e sempre pronto a ricevere palla quando il compagno è in difficoltà. Con il trascorrere dei minuti, però, si disconnette dall'incontro e si lascia andare a qualche ingenuità. (Dal 62' Donnarumma 6 - Venturato lo getta nella mischia per dar maggior spinta alla catena di sinistra: l'esterno campano esegue, ma senza incidere).

Frare 5.5 - Conduce una gara tutto sommato attenta per un tempo. Nella ripresa la squadra si sbilancia e lui fatica a contenere le sfuriate dell'Ascoli a campo aperto.

Camigliano 5.5 - Prestazione guardinga per il difensore di Venturato, schierato terzino oggi. Gioca semplice, ma si fa sorprendere dal taglio di Bajic in occasione del raddoppio bianconero. Nella ripresa vale lo stesso discorso fatto per Frare: troppi gli spazi da coprire, inevitabili le difficoltà.

Proia 6 - A centrocampo è il giocatore granata con più inventiva, anche se non appare particolarmente brillante, soprattutto nello scontro fisico. Colpisce anche un palo di testa.

Iori 6 - Una violenta botta alla testa pone fine prima del tempo alla sua partita, sino a quel momento consistente e priva di errori in mediana. (Dal 42' Pavan 6 - Non osa giocate rischiose: tiene la posizione e predilige i passaggi corti).

Branca 6 - Accompagna la manovra arrivando anche alla conclusione in una circostanza. Mette polmoni e qualità al servizio della squadra in una giornata non semplice per il Citta.

Rosafio 5 - Non dà il cambio di marcia alla manovra granata: non fornisce palloni invitanti agli attaccanti e fatica a cucire il gioco a dovere. (Dal 73' Mastrantonio s.v.).

Tsadjout 6 - Cerca di tenere botta aggrappandosi al suo fisico. Nonostante le difficoltà, è senz'altro propositivo: spazia su tutto il fronte d'attacco e cerca di aiutare la squadra. (Dal 73' Ogunseye s.v.).

Beretta 5 - Brosco e Avlonitis gli rendono la vita estremamente difficile. Costretto a giocare sempre spalle alla porta, non riesce a convertire i palloni ricevuti in potenziali occasioni da rete. Troppo compassato. (Dal 63' Baldini 6 - Inizialmente inietta vivacità al reparto offensivo, poi lentamente il suo impatto sulla gara scema).