Ascoli-Empoli 2-0, le pagelle: Dionisi imprendibile, Caligara brilla, male la difesa azzurra

Ascoli-Empoli 2-0

Marcatori: 40’ Dionisi, 60’ Bajic.

ASCOLI

Leali 7 - Uscite con il tempo giusto per dare sicurezza al reparto e una parata provvidenziale su La Mantia che stava già esultando per il gol. Reattivo anche sulla conclusione lenta ma angolata di Bajrami.

Pucino 7 - Si fa vedere molto sulla fascia destra accompagnando spesso l’azione offensiva e andando in diverse occasioni al cross. Perfetto il passaggio filtrante per il 2-0 di Bajic.

Brosco 6,5 - L’attacco della formazione di Alessio Dionisi gli dà diversi grattacapi. Nel secondo tempo però fa vedere una buona fisicità nel frenare la pericolosità degli avversari.

Avlonitis 6,5 - Dopo una manciata di minuti ha un problema fisico ma lui stringe i denti e torna in campo fronteggiando il forte attacco dell’Empoli senza nessuna sbavatura.

Kragl 6,5 - Cresciuto molto nella fase difensiva, anche se non è un terzino. Lotta su ogni pallone mentre nella fase di possesso fa vedere delle buone giocate con la sua qualità (Dall’80’ D’Orazio sv).

Saric 6,5 - Si inserisce spesso nell’area di rigore avversaria facendosi trovare specie sui cambi di gioco. Nel primo tempo chiama Brignoli alla grande parata con una gran conclusione.

Buchel 6,5 - Perno centrale del centrocampo di Sottil. Pressa sui portatori di palla avversari, aiuta molto anche la retroguardia nella fase di non possesso mettendo in campo la sua esperienza.

Caligara 7 - Cambi di gioco con il contagiri e qualità al servizio dei compagni. Prestazione impreziosita anche dall’assist per il gol che sblocca il match da parte di Federico Dionisi (Dal 75’ Eramo sv).

Sabiri 6 - Agisce fra le linee facendosi spazio nel traffico di maglie bianche. Non sempre pulito nella giocata ma la prestazione è comunque convincente.

Dionisi 7,5 - L’uomo salvezza di questo Ascoli. Fa il bello e il cattivo tempo in area di rigore. Tiene in scacco la difesa dell’Empoli, colpisce un palo e sblocca il match con una conclusione che non lascia scampo a Brignoli (Dal 74’ Bidaoui sv).

Bajic 7 - Si trova a meraviglia con Federico Dionisi. I due scambiano e dialogano molto bene. Può fare meglio nel primo tempo quando ruba palla a Nikolaou ma poi calcia il terreno favorendo il recupero di Terzic, si fa perdonare realizzando il gol del 2-0 (Dall’81’ Simeri sv).

EMPOLI

Brignoli 6,5 - Gelato a fine primo tempo dalla conclusione vincente di Federico Dionisi, salva però tutto con un grande guizzo sulla conclusione di Saric dalla lunga distanza. Sceglie sempre il tempo giusto delle uscite.

Sabelli 5,5 - Si sgancia spesso sulla fascia andando al traversone verso il centro e scambiandosi molto con Zurkowski. Prezioso nelle diagonali difensive per aiutare una retroguardia non perfetta. Tiene in gioco però Bajic in occasione del raddoppio (Dal 79’ Fiamozzi sv).

Casale 5 - Avrebbe sulla sua testa il pallone del vantaggio ma è sfortunato nel non impattare sul cross. Dionisi è un cliente difficile e si vede quando l’attaccante lo manda fuori tempo in occasione del gol del vantaggio.

Nikolaou 5 - Si fa soffiare il pallone con troppa facilità da Dionisi nella doppia occasione che avrebbe potuto portare l’Ascoli in vantaggio. L’attaccante bianconero lo mette spesso in affanno.

Terzic 5,5 - Salva sulla conclusione di Bajic nel primo tempo, si fa vedere anche in proiezione offensiva facendo il solco sulla corsia ma al momento del cross non è preciso. In difesa soffre le incursioni avversarie.

Zurkowski 6 - Lottatore in mezzo al campo, cerca di tamponare gli spazi recuperando molti palloni. In avanti si interscambia con Sabelli allargando il proprio raggio d’azione sulla destra (Dal 66’ Crociata 6 - Entra e fa densità in mezzo al campo duellando con determinazione).

Stulac 6 - Si smarca e riceve sempre palla per impostare la manovra offensiva della formazione di Alessio Dionisi. Fa bene entrambe le fasi di gioco.

Bandinelli 5,5 - Aggredisce spesso la corsia di sinistra provando l’inserimento verso l’area di rigore e provando anche la conclusione dalla distanza senza però inquadrare lo specchio della porta (Dal 56’ Haas 6 - Fa vedere qualche tiro dalla distanza provando a scuotere i suoi).

Bajrami 5,5 - Si fa vedere nel primo tempo con una conclusione che sibila non lontano dalla porta di Leali. L’Ascoli chiude molto bene su di lui e il gioco azzurro ne risente.

Matos 5 - Volontà e grinta certamente non mancano. Prova a divincolarsi dalla marcatura degli avversari senza però riuscire a creare pericoli a Leali (Dal 57’ Olivieri 5,5 - Si allarga su entrambi i fronti offensivi con dinamismo ma è poco incisivo in zona gol).

La Mantia 5,5 - Pronti, via e impegna Leali con una conclusione di ginocchio su cross di Sabelli. Il pallone sarebbe indirizzato verso l’angolino ma l’estremo difensore bianconero gli nega la gioia del gol. Nel secondo tempo si vede meno (Dal 65’ Moreo 6 - Si presenta subito con un colpo di testa che termina di poco alto).