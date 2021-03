Ascoli, Eramo: "Col Venezia punto che vale molto per il morale. Questa squadra è viva"

Il centrocampista dell'Ascoli Mirko Eramo ha commentato il pareggio contro il Venezia in conferenza stampa: "E' un punto che vale molto, non tanto per la classifica, ma per il morale. Per come si era messa la partita è importante aver portato qualcosa a casa, eravamo in inferioità numerica, Leali ci ha salvati in più occasioni, è un punto che muove la classifica. Quando sono entrato, il Mister mi ha chiesto di dare un po' di equilibrio a centrocampo, di sfruttare gli inserimenti. Poi però c'è stata subito l'espulsione di Brosco e la partita si è un po' complicata. Comunque questa squadra è viva, lo abbiamo dimostrato oggi sul campo".