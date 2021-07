Ascoli, fissato per il 12 luglio il raduno pre campionato: dal 16 al via il ritiro di Cascia

Come riferisce l'Ascoli attraverso una nota ufficiale, è fissato per lunedì 12 luglio il raduno precampionato. Come da comunicato, "calciatori e staff tecnico si ritroveranno alle ore 18:00 presso l’Hotel La Corte del Sole di Castel di Lama e da martedì 13 inizieranno a lavorare al Centro Sportivo Picchio Village. Il programma stilato da Mister Sottil e dallo staff tecnico prevede visite mediche e test atletici nelle mattinate del 13, 14 e 15 luglio; il 16 luglio la squadra svolgerà una doppia sessione di lavori e sabato 17, alle ore 9:00, è fissata la partenza per il ritiro di Cascia, dove nel pomeriggio è in programma il primo allenamento.

I bianconeri soggiorneranno presso l’Hotel “La Reggia” fino a sabato 31 luglio e svolgeranno doppie sedute quotidiane di allenamento sul campo dell’hotel. Nel periodo di preparazione saranno organizzati a Cascia alcuni test di allenamento a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid".