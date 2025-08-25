Ufficiale Spezia, è addio col portiere Crespi: ceduto a titolo definitivo all'Athens Kallithea

Lo Spezia ha comunicato sui propri canali social la cessione del portiere Gian Marco Crespi all'Athens Kallithea. Una notizia che era nell'aria ormai da diverse settimane e che ora ha i crismi dell'ufficialità come si legge sul sito della società ligure: "Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all'Athens Kallithea, le prestazioni sportive del portiere classe 2001, Gian Marco Crespi. A Gian Marco vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera".

questo il comunicato del club greco:

"L'Athens Kallithea FC annuncia l'acquisizione del portiere italiano Gian Marco Crespi, 24 anni, a titolo definitivo dallo Spezia Calcio, club di Serie B italiana.

Nato a Udine, Crespi è cresciuto nel vivaio dell'Udinese e ha iniziato la sua carriera professionistica con l'AC Gozzano in Serie C, esordendo a 18 anni nell'agosto 2019 e collezionando 24 presenze da titolare nella stagione 2019/20. Crespi è stato ingaggiato dal Crotone a metà della stagione 2019/20, e ha esordito in Serie A con il club la stagione successiva, nel pareggio per 0-0 con la Fiorentina nel maggio 2021.

Nelle due stagioni successive, Crespi ha disputato tre prestiti in Serie C con la Pistoiese (16 presenze), il Picerno (17 presenze) e la Juventus Next Gen (6 presenze). Crespi ha firmato un contratto annuale con la Juventus Next Gen nell'ottobre 2023, prima di trasferirsi allo Spezia nel gennaio 2024. La scorsa stagione, Crespi ha collezionato 15 presenze mentre era in prestito al Caldiero Terme nella seconda metà della stagione".