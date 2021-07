Ascoli, Lupo: "Nessuna trattativa calda per Sabiri. Caligara? Il Cagliari vuole valutarlo"

vedi letture

Anche il direttore sportivo dell’Ascoli Fabio Lupo ha parlato ai microfoni del sito ufficiale soffermandosi sui nuovi acquisti Castorani e Collocolo e non solo: “Castorani e Collocolo si sono messi in evidenza nelle ultime stagioni con Cesena e Francavilla. Sono interni di centrocampo con buona fisicità, Collocolo è un incontrista, mentre Castorani è di inserimento. Caligara? Ha fatto molto bene, lo stimo moltissimo, l’avevo portato a Venezia con me. Gode della considerazione anche dell’allenatore e dell’ambiente e sarebbe bello poterlo riportare qui. In questo momento c’è una fase di stallo perché il Cagliari lo vuole valutare. - conclude Lupo - Vogliamo giovani di proprietà, per far sì che venga meno la politica dei prestiti, Ne acquisiremo altri per creare una struttura di base per le prossime stagioni e ottenere plusvalenze. Sabiri? Ci sono delle richieste, ma non ci sono trattative calde, il mercato è aperto fino al 31. È normale che un giocatore che ha fatto così bene possa destare interesse”.