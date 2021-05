Ascoli, Pucino tra gli artefici del miracolo salvezza: dei club di B chiedono informazioni

Altra stagione da protagonista per Raffaele Pucino. Il difensore, tra gli artefici principali della salvezza miracolosa dell'Ascoli, è riuscito a farsi apprezzare anche dalla tifoseria bianconera dopo gli ottimi riscontri di Pescara, Vicenza e Salerno. L'abbraccio a fine stagione con Ciro Polito è una delle fotografie più belle di un'annata da ricordare, ma il possibile addio del direttore sportivo potrebbe cambiare gli scenari. Il terzino, infatti, è in scadenza di contratto e, se non arrivasse una chiamata da patron Pulcinelli, potrebbe iniziare a guardarsi attorno. E in B già diverse squadre hanno chiesto informazioni.