Ascoli, Pulcinelli: "Cessione Sabiri non obbligatoria. Dionisi e Leali saranno punti fermi"

Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli nella giornata di ieri ha parlato anche della squadra del prossimo anno spiegando quanti innesti serviranno e quali saranno i punti fermi: “Sabiri ci ha chiesto di poter giocare in Serie A, a noi piacerebbe se restasse qui, ma capiamo che aspiri al salto di qualità. La sua cessione però non è obbligatoria. I punti fermi del nostro progetto invece saranno Dionisi, Saric, Leali, Quaranta, Eramo, Avlonitis e Buchel. - continua Pulcinelli come riporta Tuttoascolicalcio.it - Rinforzi? Stiamo definendo in questi giorni, sarà simile a quello dello scorso anno, ma finalizzato e con meno sprechi. Servono due giocatori per ruolo, uno di prima fascia e un degno sostituto”.