Ascoli, Pulcinelli: "Sfatato il tabù Nesta. Coi tifosi avremmo sei punti in più"

Il presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli festeggia sui social il pari contro il Frosinone arrivato in extremis e si gode il calore del pubblico rimpiangendo il fatto che i tifosi non possano entrare allo stadio per sostenere la squadra: “Sfatato il tabù Nesta al 93°. Bravi ragazzi, ma preferivo vincere. Sotto con la Reggiana per domenica. - scrive nelle stories di Instagram il numero uno marchigiano rivolgendosi poi ai tifosi - Grande emozione ragazzi, peccato non avervi ancora allo stadio. Con voi avremmo almeno sei punti in più”