Ascoli, Sabiri anticipa il mercato e saluta la piazza marchigiana: "È stato un onore per me"

vedi letture

Il fantasista dell'Ascoli Abdelhamid Sabiri ha deciso di anticipare il mercato salutando la piazza marchigiana con un post su Instagram. "È stato un onore per me" ha scritto il calciatore facendo capire che il suo futuro, dopo una stagione positiva in bianconero, sarà altrove. Per il classe '96 infatti non mancano le offerte anche se ancora non è ancora chiaro in quale club giocherà. A confermare l'addio dell'ex Paderborn anche il patron Massimo Pulcinelli che sui social risponde al giocatore con un chiaro: ""Grazie a te fenomeno".