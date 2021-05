Ascoli, Sabiri sarà l'uomo mercato dell'estate. Sirene dalla A e dall'estero per il fantasista

L’ottima stagione con la maglia dell’Ascoli, otto reti e quattro assist in 32 presenze, proietta il fantasista Abdelhamid Sabiri verso altri lidi più prestigiosi. Come riferisce il Corriere Adriatico il futuro del classe ‘96 infatti è destinato a essere lontano dalla piazza marchigiana con diversi club in Serie A e all’estero pronti a bussare alla porta di patron Pulcinelli per acquistarlo.