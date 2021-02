Ascoli-Salernitana, le formazioni ufficiali: Adamonis titolare al "Del Duca". Come 3 anni fa

Si alza il sipario sul "Del Duca", che alle 14:00, per la 24^ giornata del campionato di B, ospiterà il match tra Ascoli e Salernitana.

Complice qualche infortunio di troppo, scelte obbligate per Sottil, che a centrocampo conferma Buchel e Saric dando spazio anche a Eramo, preferito a Danzi, mentre in avanti è il bosniaco Bajic a vincere il ballottaggio con Parigini e a far coppia con Dionisi. Sul versante campano, a sostituire Belec tra i pali è Adamonis, che, ironia della sorte, fece il suo esordio in granata nel 2017 proprio contro l'Ascoli, parando anche un rigore; in avanti turno di riposo per Djuric, reduce da una settimana complessa per problemi muscolari, spazio a quindi a Tutino e Gondo.

Le formazioni ufficiali:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, D'Orazio; Eramo, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Bajic

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Mantovani; Jaroszynski, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Casasola; Tutino, Gondo.