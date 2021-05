Ascoli, si lavora ai rinnovi: si attende la risposta di Brosco. Anche Pucino può rimanere

Ascoli che inizia il lavoro di programmazione in vista del prossimo campionato partendo dai rinnovi. Come riporta, infatti, il Corriere Adriatico la dirigenza bianconera ha già fatto una proposta di rinnovo a Riccardo Brosco e nei prossimi giorni ne farà una anche a Raffaele Pucino con l'idea di averli in rosa anche per il prossimo futuro.