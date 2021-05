Ascoli, si riparte dal duo Sottil-Polito. Sabiri sacrificato per rinforzare la squadra

Dopo la salvezza conquistata con una grande rimonta in questa stagione l’Ascoli inizia a programmare il futuro con la società pronta a blindare il duo che ha fatto cambiare marcia alla squadra marchigiana in questa stagione: il tecnico Andrea Sottil e il direttore sportivo Ciro Polito. Secondo quanto riferito da Tuttoascolicalcio saranno loro due la base su cui edificare la nuova squadra con l’obiettivo di alzare l’asticella e magari puntare ai prossimi play off, che erano già l’obiettivo di questa stagione prima che tutto si complicasse.

Per rinforzare la squadra però servirà il sacrificio di uno degli uomini più positivi dell’ultima stagione come il fantasista Sabiri che ha già diverse richieste da Serie A e Inghilterra. Con i soldi derivanti dalla sua cessione Polito avrà il compito di individuare i giocatori giusti, sia tecnicamente sia caratterialmente, per l’Ascoli.