Ascoli, sinergia con l'Inter. Non solo Esposito, nel mirino quattro Primavera nerazzurri

In attesa di nominare un nuovo direttore sportivo, ieri il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli è stato a colloquio nella sede dell'Inter. Esposito è sicuramente un nome gradito dal club bianconero, come affermato dallo stesso Pulcinelli ai nostri microfoni. Tuttavia, il giovane attaccante non è il solo profilo seguito: come riporta Corriere Adriatico il club marchigiano ha messo nel mirino quattro primavera nerazzurri: Satriano, Hoti, Carboni e Tonoli.