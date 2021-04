Ascoli, Sottil: "Abbiamo perso tanti duelli, la scarsa determinazione mi fa arrabbiare"

Andrea Sottil, allenatore dell'Ascoli, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 2-1 rimediata sul campo del Cosenza: “Abbiamo disputato un brutto primo tempo, siamo partiti molli, a livello collettivo non riuscivamo a fare quello che avevamo preparato. Abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio, avremmo potuto chiudere il primo tempo sullo 0-1 e invece il Cosenza ha pareggiato su rigore. Dispiace per il contatto in area perché avremmo potuto andare a riposo in vantaggio e con una maggiore serenità a livello psicologico. Poi l'1-2 ci ha tagliato le gambe, potevamo essere più lucidi, è stato un gol preso su contrasti persi. Probabilmente siamo incappati in una giornata no, mi meraviglio perché ci eravamo preparati bene. La verità è che, quando perdi tanti duelli come abbiamo fatto oggi, diventa difficile vincere la partita; a livello generale non siamo stati la squadra di sempre, compatta e aggressiva".

Sul secondo tempo.

"Nella ripresa ho inserito uomini più freschi, è andata un po' meglio nella fase finale, ma potevamo essere più precisi. È da tanti giorni che lavoriamo su testa e coraggio, oggi dovevamo e potevamo fare meglio. È stata una partita molto strana, altalenante all’interno, abbiamo avuto situazioni in cui siamo entrati molte volte in area sbagliando l’ultimo passaggio. Quello che mi fa arrabbiare è quando manca la determinazione in certi episodi".

Sul gol di Quaranta.

"Sui calci piazzati abbiamo lavorato tanto perché non sempre le partite sono belle e spumeggianti, quindi un calcio piazzato può tornare utile. Finalmente lo abbiamo sfruttato, ma non è bastato per chiudere il primo tempo in vantaggio. Sono contento per Quaranta, ma la squadra porta a casa zero punti in uno scontro diretto. Ora è inutile piangersi addosso, abbiamo due gare consecutive in casa, il nostro destino lo conosciamo: dobbiamo lottare fino all'ultimo e per farlo dobbiamo riprendere subito a fare punti”.