Ascoli-Vicenza 2-1, le pagelle: Dionisi gran gol, Sabiri incide, Giacomelli imbrigliato

vedi letture

Ascoli-Vicenza 2-1

Marcatori: 60' Dionisi, 82' Sabiri, 90'+6 Gori

ASCOLI

Leali 6 - Nessun intervento particolarmente difficile, ma si fa sempre trovare pronto. Nel finale non può nulla sul gol di Gori che lo beffa con un colpo ravvicinato.

Pucino 6 - Qualche incursione in avanti, senza però riuscire ad impensierire Grandi. Spigoloso nelle chiusure difensive.

Brosco 6 - Non le manda a dire quando si tratta di fermare gli esuberanti Jallow e Giacomelli. Solido.

Avlonitis 6 - Tiene sempre la posizione presidiando con attenzione la linea difensiva dell'Ascoli.

Kragl 7 - E' uno degli elementi più pungenti nello schieramento dell'Ascoli, fa valere la precisione del suo sinistro per spaventare diverse volte la retroguardia del Vicenza.

Eramo 6 - E' protagonista di molti duelli nel cuore del centrocampo, che affronta sempre senza timori. Manca invece un po' di convinzione nelle conclusioni verso la porta avversaria.

Buchel 5,5 - Non particolarmente in evidenza, tenta qualche conclusione da lontano ma nel complesso potrebbe fare qualcosa di più. Dal 32' s.t.: Danzi 6 - Ringalluzzisce la mediana dell'Ascoli per l'intenso finale.

Caligara 6 - Spesso nel vivo dell'azione, subisce e restituisce parecchi falli nel contesto di una gara piuttosto accesa. E' ammonito e Sottil preferisce non rischiare. Dal 1' s.t.: Šarić 5,5 - Cerca di dare il suo apporto nella ripresa ma non si mette mai molto in evidenza.

Sabiri 7 - Qualche giocata di qualità illumina il gioco offensivo dell'Ascoli, ma è nella ripresa che lascia il segno sulla gara guadagnando il calcio d'angolo che poi manda in rete sfruttando ottimamente il cross di Kragl. Grande tempismo nello stacco davanti a Grandi.

Bidaoui 6 - Come spesso accade, sembra specchiarsi un po' nelle sue giocate individuali, ma contribuisce a fare pressing per impedire al Vicenza di ragionare dalle retrovie. Dal 32' s.t.: Parigini 6 - Ci mette intensità e anche un po' di irruenza per consentire all'Ascoli di portare a casa una preziosa vittoria.

Dionisi 7 - E' l'osservato speciale da parte della difesa del Vicenza che tenta in tutti i modi di limitare le occasioni a sua disposizione. Ma il bomber bianconero riesce a capitalizzare magistralmente la prima vera palla gol che gli capita confezionando un gol "alla Icardi".

VICENZA

Grandi 5,5- L'unica sbavatura evidente in una prestazione tutto sommato sufficiente è l'uscita in ritardo su Sabiri che di testa lo sovrasta incornando per il momentaneo 2-0.

Cappelletti 5,5 - Ha un bel da fare nel contenere il veloce Bidaoui, non incide particolarmente in fase di spinta.

Padella 6 - In avvio di partita sfiora il gol di testa, rischiando di ripetere la stessa scena vista nella gara di andata. Nel complesso cerca di controllare al meglio le iniziative per vie centrali dell'Ascoli, ma potrebbe far meglio in occasione della marcatura di Sabiri sull'azione del raddoppio.

Valentini 6 - Guida la difesa con il piglio sudamericano che lo contraddistingue. Rischia qualcosa in termini disciplinari ma è sempre attento.

Beruatto 5,5 - Gara piuttosto equilibrata, segnata però dal gol di Dionisi che arriva proprio dal suo settore di competenza. Dal 28' s.t.: Barlocco 6 - Restituisce un po' di freschezza, ma nel finale il gioco dei biancorossi è più spezzettato.

Agazzi 5,5 - Non emerge nella mediana del Vicenza, che spesso soffre l'irruenza dei giocatori bianconeri.

Pontisso 6 - Cerca di catalizzare le ripartenze del Vicenza servendo con lanci lunghi le punte. Ci mette l'intensità giusta in una gara giocata molto sui duelli fisici.

Cinelli 5,5 - Al pari di Agazzi, fatica a lasciare il segno su una gara che spesso si gioca sul filo del nervosismo. Dal 18' s.t.: Mancini 6 - Entra senza timori reverenziali. Ha solo 16 anni ma in campo non si nota affatto.

Giacomelli 6 - Ha pochi spazi per disegnare le sue giocate, la difesa dell'Ascoli spesso lo tallona senza fare troppi complimenti nelle marcature. Imbrigliato. Dal 28' s.t.: Da Riva 6,5 - L'impatto è positivo e il suggerimento in girata per il gol di Gori un vero e proprio cioccolatino da scartare.

Jallow 6 - Mette in campo una gran voglia di primeggiare ma talvolta questo si traduce in poca lucidità. Da premiare, comunque, l'impegno dimostrato. Dal 27' s.t.: Gori 6,5 - Entra con piglio deciso ma nel convulso finale la manovra offensiva del Vicenza è poco lineare e ne risente. Si fa trovare prontissimo a depositare in rete il gol della bandiera.

Longo 5 - Il Vicenza costruisce poche palle gol nel primo tempo ma quelle poche non passano praticamente mai dai suoi piedi. Soffre le marcature fisiche dell'Ascoli. Dal 6' s.t.: Nalini 6 - Più sgusciante del compagno, cerca di creare quella superiorità numerica in fase offensiva che è mancata nel primo tempo.