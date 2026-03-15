TMW Avellino, Cancellotti: "Vittoria molto importante in un campo difficile. Felice del gol"

Il difensore dell'Avellino Tommaso Cancellotti ha parlato in conferenza stampa dopo il successo ottenuto in casa dell'Entella:

Un gol che attendevi da tempo.

"E' una vittoria molto importante in un campo difficile dove squadre blasonate e al vertice della classifica hanno lasciato punti. Sono molto contento del gol perché non segnavo da tanto. E' il primo gol con questa maglia e me lo godo in maniera particolare perché oggi è il compleanno di mia madre".

Dove avete riavvolto il nastro?

"C'è stato un momento di difficoltà dove non arrivavano i risultati e questo ha fatto sì che non arrivassero le prestazioni. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che dovevamo uscire da un omento difficile. Con il lavoro, l'intensità e un po' più di tranquillità con i risultati che sono arrivati e abbiamo ritrovato la carica positiva per continuare il nostro percorso".

E' cambiato atteggiamento?

"Abbiamo cambiato atteggiamento frutto del lavoro che stiamo facendo in settimana. Con i compagni stiamo facendo questo percorso da quando entrato il mister e poi quando arrivano i risultati è normale che trovi fiducia e consapevolezza".

In questa nuova veste tattica hai guadagnato ulteriormente non solo nel tempo,peramento che non manca ma nella qualità.

"Mi trovo in un ruolo naturale per me perché nasco terzino e mi trovo bene nel ruolo da 'braccetto'. Cerco di mettermi a disposizione dei compagni e del mister con le mie caratteristiche. Mi viene un po' naturale provare alcune situazioni. Sono contento che sono riuscito ad aumentare la qualità di qualche giocata non essendo io un giocatore di grande qualità. E' una cosa su cui cercherò di lavorare".