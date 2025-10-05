Avellino, Cancellotti: "Primo tempo approcciato male. Meglio nel secondo"

Il difensore dell'Avellino Tommaso Cancellotti ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro il Mantova: "Abbiamo subito un po’ il Mantova nel primo tempo - riporta TuttoAvellino.it - che è una squadra forte e organizzata, sono primi nel possesso palla e nel palleggio. Nel primo tempo abbiamo approcciato male, nel secondo tempo meglio, e c’è il rammarico per le occasioni sprecate nel finale. La stanchezza? Certamente il turno infrasettimanale porta via energie, ma siamo stati bravi a recuperare. Siamo arrivati meno brillanti, ma anche loro hanno giocato in settimana.

Mi fa piacere giocare in questo ruolo di braccetto, mi trovo bene, ringrazio i compagni che mi aiutano a migliorare. Caprino? Un giocatore molto bravo, forte, rapido, ho provato a contenerlo. Siamo stati bravi e coraggiosi ad andare uomo contro uomo contro giocatori del genere. E’ un giocatore di valore, è stato bello affrontarlo e gli faccio i complimenti.

Noi abbiamo sempre lavorato per cercare di cominciare così, fare questo genere di prestazioni. Poi i risultati danno il giusto entusiasmo. Poi abbiamo tanti giocatori che devono rientrare e che possono darci una grande mano e non vediamo l’ora che tornino. La spinta c’è sempre? Sì, pur facendo il braccetto, quando posso mi stacco e accompagno Missori. Cerco di dargli supporto, mi sovrappongo. E mi viene naturale. Il gruppo è unito, i giovani sono dei grandi professionisti e bravi ragazzi, oltre che ragazzi di valore. Siamo stati bravi ad includerli, c’è armonia nel gruppo".