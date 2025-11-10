Esclusiva TMW Avellino, Cancellotti: "La difesa subisce troppi gol, dobbiamo lavorare per migliorare"

Tommaso Cancellotti, difensore dell'Avellino, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

Lo scorso anno avete vinto il Girone C, quest'anno avete iniziato bene in B

"L'anno scorso è stato un grande traguardo, abbiamo fatto un grande campionato ed abbiamo vinto il nostro girone. Quest'anno siamo partiti un sordina, poi dopo un po' di adattamento alla categoria, ci siamo calati nei ritmi della Serie B. Stiamo facendo bene anche se non abbiamo trovato la continuità di risultati che ci serve".

Ieri è arrivata una sconfitta pesante con il Cesena

"È stata una gara complicata, abbiamo fatto un'ottima mezzora poi siamo andati sotto e cercando di riprendere la partita è arrivata una sconfitta pesante. La difesa subisce troppi gol? Sicuramente dobbiamo migliorare, sappiamo che abbiamo preso troppi gol ed è un punto su cui ovviamente dobbiamo lavorare".

Obiettivo personale?

"Voglio aiutare la squadra a raggiungere quanto prima la salvezza. Io vorrei giocare il più possibile, ma questo dipende dalle scelte del mister: io sono a completa disposizione".