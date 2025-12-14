Avellino, Cancellotti: "Ko per episodi, non avevamo un atteggiamento da 'deporre le armi'"

Al termine di Catanzaro-Avellino, sfida vinta di misura dai padroni di casa, il laterale dei campani Tommaso Cancellotti è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione: “Una partita che ci lascia l’amaro in bocca, è stata molto equilibrata. Ci sono state diverse occasioni, le nostre forse sono state anche più nitide contando i legni. Non è solo sfortuna, ma anche e soprattutto episodi. Siamo venuti a giocare su un campo difficile, ma non ho visto un atteggiamento da “deporre le armi”. C’era la voglia di andare a riprendere il risultato, i momenti non sono stati a noi favorevoli”.

Sul momento della squadra: “Le ultime due partite erano state impegnative anche sul fronte emotivo, considerato che non arrivavamo da un momento molto fortunato. Conosciamo i nostri valori e abbiamo affrontato le ultime partite con lo spirito giusto, altrimenti non avremmo vinto a Bolzano e non avremmo pareggiato con una corazzata come il Venezia. Torniamo a casa senza punti e abbiamo preso un goal che andremo ad analizzare”.

Sulla sua duttilità in campo che lo rende il jolly di Mister Biancolino: “Cerco di dare il massimo per la squadra e penso che anche a 33 anni possa ancora migliorare. Ringrazio mister, staff e compagni per la fiducia”.