Ufficiale B di... Bandiera. Panizzi rinnova col Mantova e diventa 'giocatore bandiera'

Lo avevamo anticipato stamani, Erik Panizzi avrebbe rinnovato con il Mantova. E così è stato. Con una nota ufficiale, infatti, la società virgiliana annuncia "il prolungamento di contratto, con nuova scadenza fissata al 30.06.2026, per il difensore Erik Panizzi che diventa il nostro 'Giocatore Bandiera'.

Sapete chi sono i Giocatori Bandiera?

Possono ambire al ruolo coloro che militano nello stesso Club per quattro stagioni consecutive. Vengono inseriti in una lista speciale prevista dal regolamento e, per ogni Club, possono esserne solo due".