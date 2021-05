Bajic saluta l'Ascoli: "Mi dispiace non aver potuto giocare nello stadio pieno"

Dopo un'ottima stagione con la maglia dell'Ascoli, 12 reti in 34 presenze, per Riad Bajic è arrivata l'ora dei saluti. Il bosniaco, prima di rientrare all'Udinese proprietaria del cartellino, ha voluto salutare sui social i tifosi marchigiani: “Voglio ringraziare tutti ad Ascoli per una bellissima esperienza. Una stagione che è stata molto difficile in tutti i modi, ma alla fine siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Mi dispiace perché non ho giocato nello stadio pieno. Spero che l’Ascoli l’anno prossimo sarà più forte e glielo auguro con tutto il cuore… Forza Ascoli”.