Ufficiale Sorrento, doppio innesto in prestito dal Bari. Arrivano Lops e Colangiuli

vedi letture

È con una nota ufficiale che il Sorrento "rende noto di essersi assicurato a titolo temporaneo dal Bari le prestazioni sportive di Francesco Lops.

Centrocampista nato a Corato il 4 maggio 2005, Lops è cresciuto calcisticamente nelle fila del club pugliese (13 presenze e 9 reti lo scorso anno in Primavera) per poi contribuire alla promozione in C della Cavese (11 presenze ed un gol con i metelliani nel girone G di Serie D)".

È altresì comunicato che, sempre in prestito dal Bari, arriva Vincenzo Colangiuli. "Colangiuli, nato a Bari il primo gennaio del 2005, è un attaccante esterno, che lo scorso anno ha esordito in B nelle fila dei biancorossi (3 apparizioni) oltre a mettere a segno 10 reti in 22 presenze nella formazione Primavera".